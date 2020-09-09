Gökhan Töre'nin menajeri Nevzat Demir Tesisleri'nde!
Yeni Malatyaspor'la kısa süre önce yollarını ayıran Gökhan Töre'nin menajeri, Beşiktaş'la görüşmek için Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı yöneticilerle buluştu.
Geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oluyor. A Spor'un haberine göre tecrübeli oyuncunun menajeri, siyah-beyazlı takımın yöneticileri ile görüşmek üzere Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli yıldız, anlaşmaya varılırsa eski takımına geri dönmüş olacak. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı. Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinin 4 milyon TL karşılığında feshedildiğini açıklamıştı.
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