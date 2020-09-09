09 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre'nin menajeri Nevzat Demir Tesisleri'nde!

Yıldız ismin menajeri tesislerde! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

'la kısa süre önce yollarını ayıran 'nin menajeri, 'la görüşmek için 'nde siyah-beyazlı yöneticilerle buluştu.

Geçtiğimiz günlerde 'la sözleşmesini fesheden , 'a transfer oluyor. A Spor'un haberine göre tecrübeli oyuncunun menajeri, siyah-beyazlı takımın yöneticileri ile görüşmek üzere 'ne geldi.

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli yıldız, anlaşmaya varılırsa eski takımına geri dönmüş olacak. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı. Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinin 4 milyon TL karşılığında feshedildiğini açıklamıştı.

Beşiktaş'ta gündem Gökhan Töre

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