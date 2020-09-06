06 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Rafael'den Beşiktaş iddialarına yanıt

Rafael'den Beşiktaş iddialarına yanıt
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

'ün ayrılığının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündemine da Silva geldiği iddia edilmişti. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızdan o iddialara yanıt geldi.

'ün ayrılığının ardından sağ bek çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ın 'dan ayrılacağı konuşulan da Silva'yı gündemine aldığı iddia edilmişti.

Yıldız futbolcu Rafael ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu iddiaları yalanladı. Rafael, yaptığı paylaşıma, "Bu bilgilerin kaynağını bilmek isterim." notunu düştü.


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