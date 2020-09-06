Rafael'den Beşiktaş iddialarına yanıt

Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündemine Rafael da Silva geldiği iddia edilmişti. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızdan o iddialara yanıt geldi.

Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ın Lyon'dan ayrılacağı konuşulan Rafael da Silva'yı gündemine aldığı iddia edilmişti.

Yıldız futbolcu Rafael ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu iddiaları yalanladı. Rafael, yaptığı paylaşıma, "Bu bilgilerin kaynağını bilmek isterim." notunu düştü.





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