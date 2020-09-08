08 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz'e Udinese talip oldu

Dorukhan'a İtalyan kancası! Transferdeki tek şart...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

'ta bir yandan transfer arayışları sürerken bir yandan da maddi kaynak aranmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılara bu doğrultuda gelen teklif ise 'e oldu. İtalyanlar milli futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

ile gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan için Udinese yine devreye girmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübü yıldız oyuncunun sağlık durumunu öğrendikten sonra harekete geçecek.

TEKLİF BEKLENİYOR

Beşiktaş Yönetimi'nin Dorukhan'ın satışına ancak astronomik bir rakam geldiği takdirde izin vereceği gelen bilgiler arasında.

YÖNETİMİN GÖZÜ İTALYA'DA

Beşiktaş Yönetimi'nin Dorukhan için Udinese'den gelecek teklife odaklandığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncu iyi bir rakam verilirse Çizme kulübüne satılacak.

Beşiktaş Valentin Rosier'i gündemine aldı

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