08 Eylül 2020, Salı
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Dorukhan Toköz'e Udinese talip oldu
Beşiktaş'ta bir yandan transfer arayışları sürerken bir yandan da maddi kaynak aranmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılara bu doğrultuda gelen teklif ise Dorukhan Toköz'e oldu. İtalyanlar milli futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş ile gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz için Udinese yine devreye girmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübü yıldız oyuncunun sağlık durumunu öğrendikten sonra harekete geçecek.
TEKLİF BEKLENİYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin Dorukhan'ın satışına ancak astronomik bir rakam geldiği takdirde izin vereceği gelen bilgiler arasında.
YÖNETİMİN GÖZÜ İTALYA'DA
Beşiktaş Yönetimi'nin Dorukhan için Udinese'den gelecek teklife odaklandığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncu iyi bir rakam verilirse Çizme kulübüne satılacak.
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