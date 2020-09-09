09 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Umut Nayir gitmiyor

Umut Nayir gitmiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

Beşiktaş’ın 27 yaşındaki forveti, Erzurum’un teklifini geri çevirdi.

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Beşiktaş'tan ayrılacağı gündeme gelen futbolcular arasında Umut Nayir de yer aldı. Golcü futbolcuya, Süper Lig'in yeni takımlarından BB Erzurumspor talip oldu.

Teknik direktör Mehmet Özdilek'in beğendiği ve kadroda görmek istediği oyunculardan biri olan Umut için iyi ilişkilere sahip olan iki kulüp arasında görüşmeler hızlandı. Ancak golcü futbolcu, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeyi hedeflediğini belirterek, teklifi kabul etmedi. Nayir, geçen sezon 1221 dakika süre aldı ve 6 gol attı.

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