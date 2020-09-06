06 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Yedlin’den uzak durun

Yedlin’den uzak durun
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.09.2020

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde bulunan ABD’li sağ bek Yedlin için Ada’dan ilginç yorumlar geldi. İşte detaylar...

Siyah-beyazlı kulüp, sağ bek için Romalı Santon ile anlaşamayınca Antalyasporlu Sangare ile 'lı DeAndre Yedlin'i adaylar arasına almıştı. Beşiktaş yönetimi iki futbolcu için temaslarını sürdürürken, Ada'dan Yedlin ile ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Newcstle Toons yorucusu Durim Halimi, "Geçen sezon Yedlin için unutulması gereken bir sezondu. Sadece kötü performans gösterdiği için değil. Toplam katkısı çok azdı. Sorun çıkarmada mükemmeldi, savunma bilincinin olmaması da şok ediciydi. ABD 'nın koçuna zaman zaman 'de oynamak için yeterli yeteneğe sahip olduğunu hatırlattı. Ancak çok tutarsızdı" ifadelerini kullandı. Önceliği 26 yaşındaki Sangare'ye veren Beşiktaş'ın Antalyaspor cephesiyle kıran kırana pazarlıkları sürdürdüğü gelen haberler arasında.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal pür neşe! Kartal pür neşe!
Beşiktaş'tan transfer bombası! Görüşmeler başladı... Beşiktaş'tan transfer bombası! Görüşmeler başladı...
Doğukan'dan transfer açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe... Doğukan'dan transfer açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör