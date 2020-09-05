05 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Erdem Seçgin'i 1 yıllığına İnegölspor'a kiraladı

Erdem Seçgin 1 yıllığına İnegölspor'da!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren 'ta bir yandan da geleceğe yatırım amaçlı oyuncu gelişimine önem devam ediyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar 2. Lig 'ta mücadele edecek olan 'a kiralık olarak gönderdi.

2. Lig 'ta mücadele edecek olan , 'tan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu 'i 1 yıllığına kiraladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Sedat Esadi ile katıldı. İmza töreni sonrası konuşan Basın Sözcü Ozan Can, " çalışmalarımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Erdem kardeşimizle anlaştık. Kendisi uzun yıllar Beşiktaş'ta oynadı. Kadromuza Beşiktaş'tan bir oyuncu arkadaşımızı katmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine güveniyoruz. Erdem kardeşimiz genç ama tecrübeli diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Transferin gerçekleşmesinde bizlere destek veren Beşiktaş Kulüp Başkan ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ ve İnegöllü yönetici Mesut Urgancılar'a teşekkür ederiz. 1-2 oyuncu daha transfer etmeyi planlıyoruz. Onlar da birkaç güne netleşecek" dedi.


Erdem Seçgin ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnegöllülerin bana güveni tam olsun. Ben burası için elimden gelen her şeyi yapacağım. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Hem benim için hem de İnegöl için her şey daha da güzel olacak. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Her şey için çok teşekkür ederim. Başta başkanımız olmak üzere yöneticilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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