06 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Rota Moting

Rota Moting
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

ile sözleşmesi biten 1.91 boyundaki Choupo- için menajeri ile temasa geçildi. Teklif hazırlamaya başlayan yönetim, birkaç gün içinde masaya oturacak.

forvet transferinde geç kaldı ancak yönetimin amacı nokta atışı bir takviye yapmak. Bu doğrultuda pek çok ismi listesine dahil eden siyah-beyazlıların gündemine yabancı olmasa da sürpriz bir aday daha dahil edildi. O oyuncu da ile ipleri koparan Choupo- oldu. Daha önceki sezonlarda da Kamerunlu forvet için görüşmeler yapan siyah-beyazlı kulüp, son gelişme sonrası 31 yaşındaki oyuncunun menajerine haber yolladı.

Erdal Torunoğulları'nın futbolcunun menajerlik şirtekiyle mail yoluyla temas kurduğu ve görüşme talep ettiği kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin, 1.91'lik kule forvet için nasıl bir teklif sunacağı bilinmiyor. Taraflar arasındaki görüşmenin birkaç gün içinde yapılması bekleniyor. Beşiktaş, Moting konusunda bir ilerleme kaydedemezse yine Kalinic, Ze Luis ve Vincent Aboubakar isimlerine ağırlık verecek. Forvet takviyesinin gelecek hafta içinde bitmesi öngörülüyor.

Beşiktaş'tan transfer bombası! Görüşmeler başladı... haberin devamı

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