06 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Josef De Souza görüşmesi gerçekleşti

Tekrar görüşülecek! Maaş sorunu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan Josef De Souza tekrar gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Josef de Souza heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe'de 3 sezon kaldıktan sonra 2018 yazında 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye giden Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan kulübü ile olan sözleşmesini feshetti.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!
Hürriyet'in haberine göre bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya Beşiktaş'ın talip olduğu belirtilirken, siyah beyazlı yöneticiler oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını ifade eden De Souza ile Beşiktaş arasında maaş konusunda anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi.

BİR KEZ DAHA MASAYA!
Tarafların önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya geleceği bildirildi. Josef ile bazı Brezilya takımların da ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması altında 136 maça çıkmış ve 16 gol atmıştı.

Josef de Souza ile geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve 'in de ilgilendiği öne sürülmüştü.

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