06 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a transferde iki rakip! Jeroen Zoet...

Beşiktaş'a transferde iki rakip! Jeroen Zoet...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren 'ta çalışmaları da devam ediyor. Birçok isimle transfer görüşmesi yapan Beşiktaş'ta gündeme son olarak forması giyen geldi. Ancak Beşiktaş transferde iki kulüple yarışıyor. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi çalışmalarına hız veren 'ın, kaleye düşündüğü isim belli oldu. basınından Eindhoven Dagblad'da yer alan habere göre siyah-beyazlı takım, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Utrecht'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Hollandalı kaleci 'i gündemine aldı.

Haberde, tecrübeli file bekçisi ile ilgilenen takımlar arasında Middlesbrough ve İtalya Serie A'nın yeni ekibi Spezia'nın da bulunduğu kaydedildi. Takımdaki yerini kaybeden Zoet'in de ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, PSV'nin kaleci Yvon Mvogo takviyesinin de deneyimli eldivenin ayrılığını hızlandıracağına vurgu yapıldı.

Kariyeri boyunca Hollanda'da oynayan Jeroen Zoet, altyapısından yetiştiği PSV Eindhoven'la 2009 yılına profesyonel sözleşme imzaladı.

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