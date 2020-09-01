01 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre-Umut Nayir takası

Töre-Umut takası
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ile el sıkışan için Malatyaspor yönetimi flaş bir talepte bulundu. İşte transferin detayları ve yaşanan gelişmeler...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, konusunda mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde oyuncuyla Ümraniye'de bir araya gelen yönetim, 'un bonservis bedeli istemesi sebebiyle beklemeye geçmişti. Malatya temsilcisi, siyah-beyazlılardan önce 1 milyon, ardından da 500 bin Euro bonservis talebinde bulunmuştu. SON yapılan görüşmelerin ardından Gökhan Töre için bonservis bedelinden vazgeçen Malatyaspor, siyah-beyazlılardan Umut Nayir'i kadrosuna katmak istediğini Beşiktaşlı yöneticilere iletti. Töre'ye karşılık Umut Nayir takasında anlaşan Beşiktaş, Malatyaspor'un Umut'u ikna etmesini bekliyor. Bu futbolcuyla ilk temasını sağlayan Malatya yönetimi, ikna çabalarına başladı.

N'SAKALA: BEN BİR SAVAŞÇIYIM
Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferlerinden olan Fabrice N'Sakala da iddialı açıklamalarda bulundu. Kongolu oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde.
Ben bir savaşçıyım. Takım için oynuyorum. Biri hata yaparsa onu kapatmaya çalışırım ve koşmayı severim.
Şimdiden kazanılacak zaferlerin hayalini kuruyorum. Şampiyonluk kutlamasında statta Türkçe bir şarkı çalmak isterim.
Beşiktaş taraftarının coşkusu, isteği ve çağrısı olmasa bu transfer olmaz. Bu nedenle onlara çok şey borçluyum.

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