05 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Gonzalo Higuain sürprizi

Gonzalo Higuain sürprizi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Beşiktaş’ın ’le görüşme yaptığı haberlerinin yayıldığı günlerde bir menajer, Juventus’un ’i göndermek istediğini, kendilerine getirebileceğini anlattı.

Beşiktaş'ın 'le görüşme yaptığı haberlerinin yayıldığı günlerde bir menajer, Juventus'un 'i göndermek istediğini, kendilerine getirebileceğini anlattı. Juventus'tan 7.5 milyon euro kazanan Higuain için yöneticiler, "O parayı karşılayamayız" dedi. Menajerin cevabı ise, "Mandzukic'e teklif ettiğiniz rakamı edin (2.5 milyon euro) yeter" dedi. Beşiktaşlı yöneticiler, F.Bahçe'ye de aynı teklifi yapan menajerin verdiği bilgileri teyit etmek için Juventus'la temasa geçti.

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