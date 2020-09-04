Forvete Aboubakar!

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları yaptığı açıklamada “Aboubakar’la görüştük, Porto’dan bedelsiz ayrılabilir ama sağlık kontrolünü geçmesi şart” dedi.

Beşiktaş'ta transferden sorumlusu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, 4 isimle temasta olduklarını, en doğru kararı vermek için çaba harcadıklarını söyledi. NTV'ye konuşan Torunoğulları, "Kalinic, Ze Luis, Aboubakar ve Cisse gündemimizde olan futbolcular. Kalinic için Atletico Madrid'e teklifimizi yaptık. Ze Luis ve Cisse de transfer listemizde bulunuyor. Bu isimlerden hangisini kadromuza katacağımızı henüz söyleyemem. Ancak en iyi şartlarda, en doğru ismi transfer etmek istiyoruz. Acele etmeyeceğiz, en iyisi olsun istiyoruz" dedi.

ONU RENCİDE ETMEYECEĞİZ



Dört sezon önce Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar ile de görüştüklerini söyleyen Erdal Torunoğulları, Kamerunlu futbolcunun sağlık raporlarına göre karar vereceklerini söyledi. Siyah-beyazlı yönetici; "Vincent Aboubakar, kulübü Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Kendisi ile görüştük. Eğer forvet mevkii için Aboubakar'da karar kılarsak, her futbolcu için uyguladığımız sağlık kontrollerinden geçecek. Aboubakar'a sakatlığı devam ediyor gibi davranıp onu rencide etmek istemiyoruz, dikkatli davranıyoruz" ifadelerini kullandı.

DİZ SAKATLIĞI VAR



Yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle son 2 sezonda 21 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 6 gol attı. Beşiktaş'ta forma giydiği ve şampiyonluk yaşadığı 2016-2017 sezonunda siyah-beyazlı formayı 38 kez giyen Aboubakar 19 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Kamerunlu yıldız, profesyonel kulüp kariyerinde 283 maçta 109 gol atarken, 37 de asist yaptı ve toplamda 136 gole doğrudan katkı sağladı.

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