Beşiktaş’ta Nakagawa sürprizi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Alınan son bilgilere göre, siyah-beyazlılar Yokohama forması giyen Nakagawa'yı gündemine aldı.
Beşiktaş için çok uzaklardan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Japon Nikkan Sports, siyah-beyazlıların Yokohama'da forma giyen Teruhito Nakagawa için görüşmelerde bulunduğunu yazdı. 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'la ilgili Nagatomo ve Kagawa'dan bilgi aldığı belirtildi. Kariyerinde ilk kez Japonya dışına çıkma fırsatı bulunan Nakagawa'nın bu nedenle Yokohoma yöneticileriyle bir görüşme yaparak izin istediği belirtildi.
KOITA: BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTİYORUM
Kasımpaşa'nın Gineli golcüsü Fode Koita, siyah-beyazlı ekibi transfer olmak için kulübünden izin istedi. 29 yaşındaki yıldız golcünün, Beşiktaş'tan gelen teklifi önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtildi ve Kasımpaşa ile yaptığı görüşmede, "Kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, gereken kolaylığı gösterin" dediği öğrenildi. Mavibeyazlılar ise Gineli oyuncuya olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.
KARTAL'IN RAKİBİ ANTALYA
Beşiktaş The Land Of Legends Cup'ta bu akşam Antalyaspor ile üçüncülük için karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta Saat 21.00'de başlayacak mücadele Spor Smart 77'inci kanaldan yayınlanacak.
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