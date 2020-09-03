03 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'ın basın toplantısı tarihi belli oldu!

Sergen Yalçın'ın basın toplantısı tarihi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren 'ta alınan kötü sonuçların ardından basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı. Beşiktaş Sergen Yalçın'ın basın toplantısı tarihi belli oldu.

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan 'ta alınan kötü sonuçların ardından basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. Sergen Yalçın, pazartesi saat 13:30'da Ümraniye'de basın toplantısı düzenleyecek.
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