29 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Bilgihan Cenk Sürmen Montero transferini açıkladı

Beşiktaş'ta transfer krizi! Yönetici...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

'ta yönetim kurulu üyesi dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla stoper transferini açıkladı. İşte detaylar...

'ta transferde hareketli saatler yaşanırken, Taraftar ve Süleyman SEBA ile Akatlar Tesisleri Sorumlusu 'in yapmış olduğu paylaşımını kısa sürede heyecan yarattı. Daha sonrasında paylaşımını kaldıran Sürmen'in bu davranışı şaşkınlık yarattı.

İşte o paylaşım

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