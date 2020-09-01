01 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Dorukhan Toköz'e İtalya'dan sürpriz talip!

Dorukhan Toköz'e İtalya'dan sürpriz talip!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 Giriş Tarihi: 01.09.2020

'ın yıldızı için flaş gelişmesi yaşandı. Udinese Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan'ı istiyor. 2 İtalyan yönetici ile transfer görüşmelerine başlandı.

ile 1 yıllık kontratı kalan için Serie A kulübü Udinese, düğmeye bastı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Dorukhan Toköz için 2 Udineseli yönetici Gino Pozzo ve Pierpaolo Mariano, resmen devreye girdi ve oyuncuyla temaslara başladı.

BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR

Öte yandan Udineseli yöneticilerin Dorukhan Toköz'ü bonservisiyle beraber kadroya dahil etmek istediği kaydedildi.

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