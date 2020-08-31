31 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın yönetimi uyardı! "Vakit daralıyor"

Yalçın yönetimi uyardı! Vakit daralıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Yalçın, yeni transferlerin bir an önce takıma katılmasını istedi. Çebi ise “Eldekiler gitmediği için anlaştığımız oyuncuları getiremiyoruz” dedi

Başkanı , önceki gün yaptığı açıklamada "Taraftar hangisinden hoşlanır bilmiyorum çünkü biz taraftarın isteğine göre değil hocanın belirlediği kriterlere göre yapacağız. Umarım transferlerimiz taraftarlarımızı mutlu eder" ifadesini kullanmıştı. Başkanın bu sözleri öncesinde teknik direktör ile görüştüğü ve usta hocanın transferde acele edilmesini istediği ortaya çıktı. Gelen haberlere göre Çebi, Yalçın'la transfer listesindeki isimler üzerine kısa bir toplantı yaptı. 47 yaşındaki hoca, "Vakit daralıyor. Savunma ve golcü ihtiyacımızı bir an önce gidermemiz gerekiyor. Gelenlerin uyum sürecini de düşünürsek zaman kaybetmemeliyiz" dedi. Transfer yapılması için önce eldekilerin gitmesi gerektiğini hatırlatan Çebi de "Beklediğimiz teklifler gelmiyor. Bu yüzden anlaştığımız oyuncuları açıklayamıyoruz" cevabı verdi.

(FOTOMAÇ)

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