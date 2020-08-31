Kartal'ın gücüne güç katacak

32 yaşındaki oyuncu, kulübü Atletico’yu ikna etmek üzere. İspanyollar alacakları karşılığı bonservisini verirse Kalinic, 2+1 yıllık imza için İstanbul’un yolunu tutacak.

Uzun zamandır forvet transferinde pek çok isimle temas kuran Beşiktaş, bu sıkıntısını bu hafta içinde çözecek. Hırvat golcü Nikola Kalinic ile görüşmelerde önemli mesafe kat eden siyah-beyazlı kulüp, 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Fakat transfere yüksek para ödenemeyeceği için 32 yaşındaki golcüden bonservisini alması istendi. Bunun üzerine İspanyol kulübü ile masaya oturan Kalinic, Beşiktaş'a gitme isteğini bildirip alacaklarına karşılık serbest kalma teklifi yaptı. Forvet hattında Alvaro Morata ve Diego Costa gibi dünyaca ünlü yıldızları bulunduran Atletico Madrid de bu öneriye olumlu yaklaştı.

ATLETICO 4 MİLYON İSTEMİŞTİ



Kulüp ile ipleri koparması an meselesi olan Hırvat santrfor, boşa çıkar çıkmaz İstanbul'un yolunu tutacak. Hatta gelen haberlere göre transfer bu hafta içinde bitecek. Atletico Madrid'de bırakacağı ücreti Beşiktaş'tan imza parası olarak alacak olan 1.87 boyundaki golcüye 2 milyon euro ödenecek. Maaş olarak da 1.5 milyon euro verilecek. Beşiktaş, piyasa değeri 5.5 milyon euro civarında olan Kalinic için Atletico Madrid'den fiyat sorduğunda ispanyollar 4 milyon euro'luk fiyat çekmişti.

NIKOLA KALINIC'İN KARİYERİ

Yıldız oyuncu Kalinic, kariyerinde Hajduk Split, B. Rovers, Dnipro, Fiorentina, Milan, A. Madrid ve Roma formalarını giydi. Kalinic bu periyotta 149 gol atarken 45 de asist yaptı. Dinamo Zagreb formasıyla da 200708 sezonunda Hırvatistan'ta 17 gol atarak gol kralı oldu.

(FOTOMAÇ)

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