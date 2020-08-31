Beşiktaş'tan 2. Ada seferi! Lig başlangıcına yetiştirilecek
Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünün İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, Chelsea forması giyen Danny Drinkwater ve Leicester City'den Nampalys Mendy'yi kadrosuna katmak için kulüplerine kiralama teklifi yaptı.
Bir süredir Badou Ndiaye için Stoke City ile görüşen Beşiktaş, bu transferden vazgeçti. Senegalli yıldızda yaşanan bonservis problemi dışında, oyuncu tercihleri de değişen siyah-beyazlılar, savunma yönü daha güçlü olduğunu düşündüğü isimler üzerinden yeni bir plan yaptı. Kartal, bu doğrultuda rotasını ikinci kez İngiltere'ye çevirerek Chelsea'nin tecrübeli orta sahası Danny Drinkwater ile Leicester City'den Nampalys Mendy için kulüplerine kiralama teklifinde bulundu.
LİG BAŞLANGICINA YETİŞTİRİLECEK
Sabah'ın haberine göre, İngilizlerden gelecek cevabı bekleyen Beşiktaş, ön libero transferini ligin başlangıcına yetiştirmek istiyor. Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Burnley'ye, ikinci devresinde ise Aston Villa'ya kiralanan 30 yaşındaki Drinkwater, 2017 yazında 38 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olmuştu. Kariyerinin en önemli dönemlerini ülkesi Fransa'da geçiren 28 yaşındaki Mendy ise 2016'da 15 milyon Euro bonservisle Leicester'ın yolunu tutmuştu.
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