Hazırlıklar tam gaz

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yaptı. Topla dayanıklılık çalışması yapan siyah-beyazlılar dünkü idmanda da istekli ve hırslı performansları ile dikkat çektiler. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

(FOTOMAÇ)

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