31 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Hazırlıklar tam gaz

Hazırlıklar tam gaz
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.08.2020

, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yaptı. Topla dayanıklılık çalışması yapan siyah-beyazlılar dünkü idmanda da istekli ve hırslı performansları ile dikkat çektiler. , yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

(FOTOMAÇ)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan 2. Ada seferi! Lig başlangıcına yetiştirilecek Beşiktaş'tan 2. Ada seferi! Lig başlangıcına yetiştirilecek
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Kalinic, Balotelli ve Cisse... Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Kalinic, Balotelli ve Cisse...
Kartal'ın gücüne güç katacak Kartal'ın gücüne güç katacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör