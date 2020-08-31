31 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Çebi'den sosyal yasak

Çebi'den sosyal yasak
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Yöneticilerin sosyal medyadaki tepki çeken ya da zamansız açıklamalarına kızan başkan, hesaplarını kapatmalarını istedi

Yönetim Kurulu üyelerinin başı paylaşımlarıyla dertte. İlk olarak Basketboldan Sorumlu Yönetici Umut Şenol'un Ebru Timtik ile ilgili tweeti sosyal medyada büyük tepki görmüş ve Beşiktaş taraftarı Şenol'u istifaya davet etmişti. Önceki gün de Bilgehan Sürmen, yeni transfer Montero'yu kulüp resmi açıklamayı yapmadan önce açıkladı. Bu paylaşımdan dolayı büyük tepki gören Sürmen, gelen tepkilerden dolayı Twitter hesabını kapattı. Beşiktaş dışındaki payla şımlarıyla özellikle PAOK maçı sonrası taraftarın tepkisini çeken Mesut Urgancılar ve genelde taraftarın istekleriyle ters düşen paylaşımlarıyla bilinen Adnan Dalgakıran'a gelen tepkileri de hesaba katan Çebi, yöneticilerden sosyal medyada aktif olmamalarını, Beşiktaş dışındaki paylaşımlarını frenlemelerini istedi. Çebi'nin bu serzenişine katılmayan yöneticilerin "Beşiktaş dışında da bir hayatımız var" şeklinde sitemde bulundukları öğrenildi.
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