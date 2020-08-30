30 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Montero, Santon, Marcelo...

İşte Beşiktaş'ta son durum!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 Giriş Tarihi: 30.08.2020

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan 'ta harekatı sürüyor. Siyah beyazlı ekipte sağ bek, orta saha ve forvet arayışları devam ederken listeye yeni isimler eklendi. Montero, Santon, Beşiktaş'ın gündemindeki yıldızlar arasında yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki yıldızların son durumu...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

MONTERO

21 yaşındaki stoper için iki yıllık kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, transferde son aşamaya geldi. Montero, Beşiktaş için yarın 'a gelecek.

KALINIC

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli forvet Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem A. Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor.

DAVIDE SANTON

'ün ayrılığı sonrası sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Davide Santon ismi gün geçtikçe ağırlık kazanmaya başladı. Daha önce de siyah-beyazlılarla anılan İtalyan futbolcunun İstanbul'a çok yakın olduğu iddia edildi.

MARIO BALOTELLI

Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki hafta içerisinden bu mevkiden en az birini doldurmaya çalışacak. idareciler, forvet için Kalinic üzerinde durmaya ısrarla devam ediyor. İdareciler, 'ın listesinin dışında olan isimlerle de görüşecek. Balotelli ve Modeste seçeneklerini tamamen rafa kaldırmayan yönetim, gerekirse bu isimlerle görüşecek.

MARCELO

Beşiktaş'a döneceği iddia edilen için yeniden bir ihtimal daha belirdi. Yönetimin alacaklarına karşılık serbest bırakmayı düşündüğü Hırvat stoper Vida'dan sonra eski futbolcusu Marcelo'yu bitereceği ileri sürüldü.

NAZIM SANGARE

Gökhan Gönül'ün 'ye transferinin ardından sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta gündemin 1. numaralı ismi oldu. 'da forma giyen Milli yıldız için siyah beyazlılar, kısa süre içerisinde resmi teklifini iletecek.

GÖKHAN TÖRE

Beşiktaş'ın uzun süredir listesinde yer alan , tesislere gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle görüştü. Kısa sürede transferin açıklanması bekleniyor.

ALFA SAMEDO

Menajerlerin Beşiktaş'a önerdiği bir başka isimse sezonu Nottingham Forrest'ta kiralık tamamlayan Alfa Semedo. Championship ekibi, kiralık döneminden sonra 1.90'lık Portekizli ön liberoyu 'ya geri yolladı. Sergen Yalçın'ın da 23 yaşındaki futbolcuyu veto ettiği belirtildi.

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