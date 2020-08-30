Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Montero, Santon, Marcelo...
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Siyah beyazlı ekipte sağ bek, orta saha ve forvet arayışları devam ederken listeye yeni isimler eklendi. Montero, Santon, Marcelo Beşiktaş'ın gündemindeki yıldızlar arasında yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki yıldızların son durumu...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
MONTERO
21 yaşındaki stoper için iki yıllık kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, transferde son aşamaya geldi. Montero, Beşiktaş için yarın İstanbul'a gelecek.
KALINIC
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli forvet Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem A. Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor.
DAVIDE SANTON
Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Davide Santon ismi gün geçtikçe ağırlık kazanmaya başladı. Daha önce de siyah-beyazlılarla anılan İtalyan futbolcunun İstanbul'a çok yakın olduğu iddia edildi.
MARIO BALOTELLI
Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki hafta içerisinden bu mevkiden en az birini doldurmaya çalışacak. idareciler, forvet için Kalinic üzerinde durmaya ısrarla devam ediyor. İdareciler, Sergen Yalçın'ın listesinin dışında olan isimlerle de görüşecek. Balotelli ve Modeste seçeneklerini tamamen rafa kaldırmayan yönetim, gerekirse bu isimlerle görüşecek.
MARCELO
Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Marcelo için yeniden bir ihtimal daha belirdi. Yönetimin alacaklarına karşılık serbest bırakmayı düşündüğü Hırvat stoper Vida'dan sonra eski futbolcusu Marcelo'yu bitereceği ileri sürüldü.
NAZIM SANGARE
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transferinin ardından sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta gündemin 1. numaralı ismi Nazım Sangare oldu. Antalyaspor'da forma giyen Milli yıldız için siyah beyazlılar, kısa süre içerisinde resmi teklifini iletecek.
GÖKHAN TÖRE
Beşiktaş'ın uzun süredir listesinde yer alan Gökhan Töre, tesislere gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle görüştü. Kısa sürede transferin açıklanması bekleniyor.
ALFA SAMEDO
Menajerlerin Beşiktaş'a önerdiği bir başka isimse sezonu Nottingham Forrest'ta kiralık tamamlayan Alfa Semedo. Championship ekibi, kiralık döneminden sonra 1.90'lık Portekizli ön liberoyu Benfica'ya geri yolladı. Sergen Yalçın'ın da 23 yaşındaki futbolcuyu veto ettiği belirtildi.
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