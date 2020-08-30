30 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Cisse Beşiktaş'a yan çizdi!

Cisse Kartal'a yan çizdi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

'ın forvet listesinde bulunan ve siyah-beyazlılarla 1 milyon euro'ya anlaşan yan çizdi... 35 yaşındaki Senegalli, 'dan 'in kendisini istemesi üzerine rakamı yükseltti.

'ın forvet listesinde bulunan ve siyah-beyazlılarla 1 milyon euro'ya anlaşan yan çizdi... 35 yaşındaki Senegalli, 'dan 'in kendisini istemesi üzerine rakamı yükseltti. 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul eden ve imza parası da istemeyen tecrübeli futbolcu, son görüşmede 1.5 milyon euro maaş istedi. Yönetim transferi askıya aldı.
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