Sangare için teklif

Sağ bek mevkii için diğer alternatifleri de belirleyen Beşiktaş, 26 yaşındaki Nazım Sangare'yi zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak için Antalyaspor'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sağ bek mevkii için diğer alternatifleri de belirleyen Beşiktaş, 26 yaşındaki Nazım Sangare'yi zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak için Antalyaspor'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların ne kadarlık bir ücret önereceği bilgisine ise henüz ulaşılamadı.

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