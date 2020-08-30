30 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sangare için teklif

Sangare için teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

 bek mevkii için diğer alternatifleri de belirleyen , 26 yaşındaki Nazım Sangare'yi zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak için Antalyaspor'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

bek mevkii için diğer alternatifleri de belirleyen , 26 yaşındaki Nazım Sangare'yi zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak için Antalyaspor'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların ne kadarlık bir ücret önereceği bilgisine ise henüz ulaşılamadı.

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