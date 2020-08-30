Enzo Roco feshediliyor

Siyah-beyazlı kulüp, geldiğinden beri istediği verimi alamadığı Enzo Roco ile yolları ayırıyor. Yönetimin, Şilili stoper ile görüşüp sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüp, geldiğinden beri istediği verimi alamadığı Enzo Roco ile yolları ayırıyor. Yönetimin, Şilili stoper ile görüşüp sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Beşiktaş'ın fesih bedeli olarak 700 bin euro ödeyeceği öğrenildi.

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