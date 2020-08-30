30 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Enzo Roco feshediliyor

Enzo Roco feshediliyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Siyah-beyazlı kulüp, geldiğinden beri istediği verimi alamadığı Enzo Roco ile yolları ayırıyor. Yönetimin, Şilili stoper ile görüşüp sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüp, geldiğinden beri istediği verimi alamadığı Enzo Roco ile yolları ayırıyor. Yönetimin, Şilili stoper ile görüşüp sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Beşiktaş'ın fesih bedeli olarak 700 bin euro ödeyeceği öğrenildi.

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