Beşiktaş Kalinic için beklemede

Forvet takviyesi için Kalinic'le görüşen Beşiktaş, Hırvat forvetin yolunu gözlüyor. 32 yaşındaki golcü ile el sıkışan siyah-beyazlılar, Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kalinic'e "Borservisini al gel imzaları atalım" dedi.

Forvet takviyesi için Kalinic'le görüşen Beşiktaş, Hırvat forvetin yolunu gözlüyor. 32 yaşındaki golcü ile el sıkışan siyah-beyazlılar, Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kalinic'e "Borservisini al gel imzaları atalım" dedi. Şimdi Kalinic'in İspanyol ekibiyle ipleri koparması bekleniyor.

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