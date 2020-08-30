Montero gün sayıyor

Yeni stoper Montero, “Beşiktaş taraftarını tüm Avrupa biliyor. Onların karşısına çıkmak için sabırsızım” dedi.

Beşiktaş'ın kiralık olarak anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Francisco Montero siyah-beyazlılara haber gönderdi. 21 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum ve benden beklentilerin farkındayım. Taraftarının ne kadar ateşli olduğu da zaten tüm Avrupa'da biliniyor. O meşhur atmosferi yaşamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan yönetim kurulu üyesi Bilgihan Cenk Sürmen, Montero ile ilgili bir paylaşım yapıp sonradan sildi. Sürmen, sosyal medyadan oyuncunun fotoğrafı ile birlikte "BÜYÜK BEŞİKTAŞ'a hoş geldin Montero" yazdı. Ardından gönderiyi sildi. Resmi açıklama henüz yapılmadığı için sildiği şeklinde yorumlandı.

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