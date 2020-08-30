30 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Alfa Semedo veto yedi

Alfa Semedo veto yedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Menajerlerin 'a önerdiği bir başka isimse sezonu Nottingham Forrest'ta kiralık tamamlayan Alfa Semedo.

Menajerlerin 'a önerdiği bir başka isimse sezonu Nottingham Forrest'ta kiralık tamamlayan Alfa Semedo. Championship ekibi, kiralık döneminden sonra 1.90'lık Portekizli ön liberoyu Benfica'ya geri yolladı. 'ın da 23 yaşındaki futbolcuyu veto ettiği belirtildi.

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