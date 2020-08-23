23 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

4 yılda 20 dakika oynadı 1.7 milyon euro kazandı!

4 yılda 20 dakika oynadı 1.7 milyon euro kazandı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, 23 yaşındaki oyuncu Oğuzhan Aydoğan hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, 23 yaşındaki oyuncu Oğuzhan Aydoğan hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Oğuzhan, 4 yıllık Beşiktaş serüveninde A takım formasını sadece 26 Ocak 2017'de ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 dakika giyebildi. Urgancılar, sözleşmesi sona eren oyunculardan Oğuzhan Aydoğan'ın 1 milyon 750 bin euro kazanarak, kulüpten ayrıldığını söyledi. 23 yaşındaki Oğuzhan Aydoğan, kendine henüz bir kulüp bulabilmiş değil.
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