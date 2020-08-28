28 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre için karar günü

Töre için karar günü
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.08.2020

bir süredir gündeminde olan için ’la son bir görüşme gerçekleştirecek. Doğu ekibinin başkanı ’le bir araya gelecek olan yöneticilerin takasta adı geçen ve ’in durumlarını bir kez daha masaya yatırması bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi’nin iki oyuncudan birini bonservisiyle diğerini ise kiralık olarak vermeyi planladığı öğrenildi. Bugünkü görüşmeden sonra Gökhan Töre hakkında yönetim son kararını verecek.

bir süredir gündeminde olan için 'la son bir görüşme gerçekleştirecek.

Doğu ekibinin başkanı 'le bir araya gelecek olan yöneticilerin takasta adı geçen ve 'in durumlarını bir kez daha masaya yatırması bekleniyor.

Beşiktaş Yönetimi'nin iki oyuncudan birini bonservisiyle diğerini ise kiralık olarak vermeyi planladığı öğrenildi. Bugünkü görüşmeden sonra Gökhan Töre hakkında yönetim son kararını verecek.

Transferde mutlu son! İşte İstanbul'a geliş tarihi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta gündem forvet! Rota yine ona döndü Beşiktaş'ta gündem forvet! Rota yine ona döndü
3 isimle yollar ayrılıyor! Kartal'da yaprak dökümü 3 isimle yollar ayrılıyor! Kartal'da yaprak dökümü
Beşiktaş transferi bitiriyor! Resmi açıklama geldi Beşiktaş transferi bitiriyor! Resmi açıklama geldi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör