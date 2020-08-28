Gökhan Töre için karar günü

Beşiktaş bir süredir gündeminde olan Gökhan Töre için Yeni Malatyaspor’la son bir görüşme gerçekleştirecek. Doğu ekibinin başkanı Adil Gevrek’le bir araya gelecek olan yöneticilerin takasta adı geçen Tyler Boyd ve Umut Nayir’in durumlarını bir kez daha masaya yatırması bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi’nin iki oyuncudan birini bonservisiyle diğerini ise kiralık olarak vermeyi planladığı öğrenildi. Bugünkü görüşmeden sonra Gökhan Töre hakkında yönetim son kararını verecek.

Beşiktaş bir süredir gündeminde olan Gökhan Töre için Yeni Malatyaspor'la son bir görüşme gerçekleştirecek.

Doğu ekibinin başkanı Adil Gevrek'le bir araya gelecek olan yöneticilerin takasta adı geçen Tyler Boyd ve Umut Nayir'in durumlarını bir kez daha masaya yatırması bekleniyor.



Beşiktaş Yönetimi'nin iki oyuncudan birini bonservisiyle diğerini ise kiralık olarak vermeyi planladığı öğrenildi. Bugünkü görüşmeden sonra Gökhan Töre hakkında yönetim son kararını verecek.

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