27 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Sahaya çıktı golünü attı

BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık forma giyen ve bu sezon da Galatasaray'a önerilen Mohamed Elneny, 'a döndü.

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık forma giyen ve bu sezon da Galatasaray'a önerilen Mohamed Elneny, 'a döndü. İngiliz ekibinde yeniden şans bulan 28 yaşındaki ön libero, Arsenal formasıyla çıktığı ilk maçta golünü attı. Milton Keynes Dons ile oynanan ve 4-1 Arsenal galibiyetiyle sonuçlanan müsabakanın 5. dakikasında Elneny takımınının ilk golünü atmayı başardı.
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