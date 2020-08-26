26 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Welinton bildiğiniz gibi

Welinton bildiğiniz gibi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.08.2020

'ın yeni transferi geçen sezon formasıyla 4 penaltıya sebep olmuştu. 'de bu alanda ilk sırada yer alan Welinton kötü alışkanlığını terk edemedi.

'ın yeni transferi geçen sezon formasıyla 4 penaltıya sebep olmuştu. 'de bu alanda ilk sırada yer alan Welinton kötü alışkanlığını terk edemedi. 31 yaşındaki Brezilyalı stoper sezonun ilk maçında penaltıya sebep oldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Devler Ligi'ne havlu attı! Beşiktaş Devler Ligi'ne havlu attı!
İtalyan hakemden skandal karar! Beşiktaş'ın penaltısını es geçti İtalyan hakemden skandal karar! Beşiktaş'ın penaltısını es geçti
Yalçın'dan hakemlere veryansın! Bu kadar art niyetli... Yalçın'dan hakemlere veryansın! "Bu kadar art niyetli..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör