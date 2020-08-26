26 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kaçan para 22 milyon Euro

Kaçan para 22 milyon Euro
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

 dün inanılmaz bir fırsatı harcadı. , ile başladığı macerasında 2 tur daha geçebilse grup aşamasına gelecekti. Bu da minimum 22 milyon euro gelir anlamına geliyordu.

dün inanılmaz bir fırsatı harcadı. , ile başladığı macerasında 2 tur daha geçebilse grup aşamasına gelecekti. Bu da minimum 22 milyon euro gelir anlamına geliyordu. Mali açıdan siyah-beyazlılar ciddi manada rahatlayacaktı.
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