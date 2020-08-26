26 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Lens'ten 3 gol 1 asist

Lens'ten 3 gol 1 asist
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

Kara 'ın Hollandalı futbolcusu , karşısında yokları oynadı. Geçen sezon birkaç maçta sağ bek oynayan Lens, tarafından dün de bu bölgede görevlendirildi.

Kara 'ın Hollandalı futbolcusu , karşısında yokları oynadı. Geçen sezon birkaç maçta sağ bek oynayan Lens, tarafından dün de bu bölgede görevlendirildi. Tecrübeli futbolcu, yaptığı hatalarla saç baş yoldururken, ilk yarıda yenen 3 gol de onun kanadından geldi. Siyah- beyazlının tek olumlu hareketi ise Cyle Larin'in attığı golde verdiği şık pas oldu. İkinci yarıda sağ öne geçen Lens, genel performansı ile sınıfta kaldı. Jeremain, Beşiktaşlı taraftarların eleştirilerinden de yine nasibini aldı. Sosyal medyada Lens için olumsuz yorumlar yapıldı.
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