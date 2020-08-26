26 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ersin ne yapsın!

Ersin ne yapsın!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.08.2020

Siyah-beyazlıların deplasmanda ile karşılaştığı mücadelenin ilk yarım saati kabus gibi geçti. 'ta orta saha ve savunma tek tel dökülürken genç eldiven elinden gelenin fazlasını yaptı.

Siyah-beyazlıların deplasmanda ile karşılaştığı mücadelenin ilk yarım saati kabus gibi geçti. 'ta orta saha ve savunma tek tel dökülürken genç eldiven elinden gelenin fazlasını yaptı. Yunan temsilcisinin oyuncuları neredeyse her pozisyonda Ersin ile burun buruna geldiler. 19 yaşındaki kalecinin yediği gollerde hatası yoktu. Skor 3-1'ken bir penaltı kurtardı. Ardından da karşı karşıya topları çıkarmayı başardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Devler Ligi'ne havlu attı! Beşiktaş Devler Ligi'ne havlu attı!
İtalyan hakemden skandal karar! Beşiktaş'ın penaltısını es geçti İtalyan hakemden skandal karar! Beşiktaş'ın penaltısını es geçti
Yalçın'dan hakemlere veryansın! Bu kadar art niyetli... Yalçın'dan hakemlere veryansın! "Bu kadar art niyetli..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör