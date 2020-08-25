25 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Menajerler Beşiktaş'a Pato'yu önerdi!

Pato PAOK maçına bağlı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Menajerlerin önerdiği 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız Pato için Beşiktaş, Forvete takviye yapmak isteyen Beşiktaş'a, menajerler Pato'yu önermişti. Siyah-beyazlılar Brezilyalı yıldız için kararını PAOK maçı sonrasında verecek.maçı sonrası karar verecek.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken, listede yer alan isimlerden Pato için 'bekleme' kararı alandı. Geçtiğimiz gün kulübü Sao Paolo ile sözleşmesini fesheden tecrübeli forvet için yönetici Erdal Torunoğulları, teknik direktör 'ın nabzını yoklamıştı. Başarılı çalıştırıcının ise "Şu anda tek düşüncem engelini geçmek. Bu virajı kazasız dönelim, sonrasında hemen golcü işini çözeceğiz" yanıtını verdi. Brezilyalı oyuncu için hangi takımların teklif yapacağı, Pato'nun ne kadar ücret talep edeceği gibi konuların belirgin olarak ortaya çıkmasından sonra teklif yapılıp yapılmamasına karar verilecek.

İstenilen rakam belli oldu! Transfer ve Beşiktaş... haberin devamı

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