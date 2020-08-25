Menajerler Beşiktaş'a Pato'yu önerdi!

Menajerlerin önerdiği 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız Pato için Beşiktaş, PAOK Forvete takviye yapmak isteyen Beşiktaş'a, menajerler Pato'yu önermişti. Siyah-beyazlılar Brezilyalı yıldız için kararını PAOK maçı sonrasında verecek.maçı sonrası karar verecek.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken, listede yer alan isimlerden Pato için 'bekleme' kararı alandı. Geçtiğimiz gün kulübü Sao Paolo ile sözleşmesini fesheden tecrübeli forvet için yönetici Erdal Torunoğulları, teknik direktör Sergen Yalçın'ın nabzını yoklamıştı. Başarılı çalıştırıcının ise "Şu anda tek düşüncem PAOK engelini geçmek. Bu virajı kazasız dönelim, sonrasında hemen golcü işini çözeceğiz" yanıtını verdi. Brezilyalı oyuncu için hangi takımların teklif yapacağı, Pato'nun ne kadar ücret talep edeceği gibi konuların belirgin olarak ortaya çıkmasından sonra teklif yapılıp yapılmamasına karar verilecek.

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