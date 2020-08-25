İtalyan hakemden skandal karar! Beşiktaş'ın penaltısını es geçti
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile karşılaşan Beşiktaş, mücadeleden 3-1'lık mağlubiyetle ayrılarak Devler Ligi'ne veda etti. Mücadelenin 87. dakikasında Dimitrios Giannaoulis'in elle oynadığı pozisyona devam kararı veren hakem Daniele Doveri maça damga vurdu.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile Beşiktaş, Toumba Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Temsilcimiz karşılaşmadan 3-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Siyah-beyazlı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Siyah-beyazlılar yeni sezonda çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrılırken. Maçın hakemi Daniele Doveri karşılaşmaya damga vurdu. İtalyan hakem, mücadelenin 87. dakikasında Dimitrios Giannaoulis'in elle oynadığı pozisyonu es geçerek devam kararı verdi.
YUNANİSTAN'DA MAÇ YÖNETMİŞTİ
Daniele Dovari, 2018 yılında Yunanistan Ligi'nde Aris ile PAOK arasında oynanan maçta görev almış ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, karşılaşma öncesi durumu UEFA'ya bildirdiklerini söylemişti.
İşte o pozisyon... (Görünttü Kanal D'den alınmıştır.)
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