25 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

İtalyan hakemden skandal karar! Beşiktaş'ın penaltısını es geçti

İtalyan hakemden skandal karar! Beşiktaş'ın penaltısını es geçti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

2. ön eleme turunda ile karşılaşan , mücadeleden 3-1'lık mağlubiyetle ayrılarak 'ne veda etti. Mücadelenin 87. dakikasında 'in elle oynadığı pozisyona devam kararı veren hakem maça damga vurdu.

2. ön eleme turunda ile , Toumba Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Temsilcimiz karşılaşmadan 3-1 mağlup olarak 'ne veda etti. Siyah-beyazlı takım, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Siyah-beyazlılar yeni sezonda çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrılırken. Maçın hakemi karşılaşmaya damga vurdu. İtalyan hakem, mücadelenin 87. dakikasında 'in elle oynadığı pozisyonu es geçerek devam kararı verdi.

YUNANİSTAN'DA MAÇ YÖNETMİŞTİ

Daniele Dovari, 2018 yılında Ligi'nde Aris ile PAOK arasında oynanan maçta görev almış ve Beşiktaş Başkanı , karşılaşma öncesi durumu UEFA'ya bildirdiklerini söylemişti.

İşte o pozisyon... (Görünttü Kanal D'den alınmıştır.)

İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

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