İtalyan hakemden skandal karar! Beşiktaş'ın penaltısını es geçti

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile Beşiktaş, Toumba Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Temsilcimiz karşılaşmadan 3-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Siyah-beyazlı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Siyah-beyazlılar yeni sezonda çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrılırken. Maçın hakemi Daniele Doveri karşılaşmaya damga vurdu. İtalyan hakem, mücadelenin 87. dakikasında Dimitrios Giannaoulis'in elle oynadığı pozisyonu es geçerek devam kararı verdi.

YUNANİSTAN'DA MAÇ YÖNETMİŞTİ

Daniele Dovari, 2018 yılında Yunanistan Ligi'nde Aris ile PAOK arasında oynanan maçta görev almış ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, karşılaşma öncesi durumu UEFA'ya bildirdiklerini söylemişti.

İşte o pozisyon... (Görünttü Kanal D'den alınmıştır.)

DİĞER