18 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

yeni sezon hazırlıklarına yönetiminde gerçekleşen antrenman ile devam etti. Siyah-beyazlıların çalışması kondisyon ve taktik üzerineydi.

, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun tek pas çalışması ile süren idman, kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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