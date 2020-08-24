24 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta 3 isim PAOK kadrosuna alınmadı!

Beşiktaş'ta 3 isim PAOK kadrosuna alınmadı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 Giriş Tarihi: 24.08.2020

Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde ile karşılaşacak olan , Adem Ljajic, Douglas ve Mirin maç 'a götürmedi.

'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 'ın takımıyla oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Ljajic sakatlığı sebebiyle Yunanistan'a götürülmedi.

Öte yandan Brezilyalı sağ bek Douglas ve stoper Mirin de kadroda yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı kamp kadrosu: Ersin, Utku, Roco, N'Koudou, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan, Boyd, Atiba, Larin, Hasic, Necip, N'Sakala, Welinton, Vida, Dorukhan, Rıdvan, Mensah, Lens

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