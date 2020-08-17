Kara Kartal çifte mesaide

Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren siyahbeyazlı takım idmanlarına devam edecek. Dünü izinli geçiren futbolcular bugün yeniden topbaşı yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren siyahbeyazlı takım idmanlarına devam edecek. Dünü izinli geçiren futbolcular bugün yeniden topbaşı yapacak. İki antrenman gerçekleştirilecek. Kartallar, kondisyon ve taktik idmanları yapacak. Sıcaklar nedeniyle takıma fazla yükleme yapmak istemeyen teknik patron Sergen Yalçın idman programı üzerinde çalışmalar yapıyor.

DİĞER