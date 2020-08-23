23 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Vida-Bastos takası!

Beşiktaş'ta dev takas! Vida gidiyor...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

İtalyan basını, Lazio’nun Bastos ile ’nın takası için Beşiktaş'la görüşme yaptığını yazdı.

Beşiktaş'ta gözler yeni transferlere çevrilirken, takımın en çok para kazanan ismi olan 'yı elden çıkarmayı düşünen siyahbeyazlılar, İtalyan ekibi Lazio'nun stoperi Bastos ile ilgileniyor. Son olarak Welinton'u transfer eden Beşiktaş'ın sürpriz bir takas için Lazio ile masaya oturduğu iddia edildi. İtalyan basınının iddiasına göre Lazio, siyah-beyazlılara Vida'ya karşılık F.Bahçe ile de adı anılan Bastos'u önerdi. Beşiktaş ise Bastos ile Vida'yı takas etmek için 5 milyon euro ekstra bir ücret talep etti. Teklifin Lazio'dan gelmesi Beşiktaş'ı böyle bir takas konusunda heyecanlandırdı.
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