23 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Carlos Bacca sürprizi!

Beşiktaş'ta Carlos Bacca sürprizi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

İspanyol menajer, Villarreal’in 33 yaşındaki Kolombiyalı forveti ’yı Beşiktaş'a önerdi. Siyah-beyazlılar, kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Forvet arayışlarına hız veren siyah-beyazlılara yeni bir isim daha önerildi, ... Kolombiyalı oyuncunun İspanyol menajeri, Semih Usta aracılığıyla Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaptı. Bacca'nın Villareal'den ayrılabileceğini, geçirdiği sakatlığının da ciddi olmadığı iletti. Torunoğulları, Bacca isminin 'ın gözdesi 'den çok daha doğru isim olduğunu tecrübeli teknik adama iletti. Yönetici Torunoğulları, İspanyol menajere Bacca'nın şartları hakkında kendisini bilgilendirmesini istedi. Ortaya çıkacak rakamlar sonrasında Villareal'e bir kiralama teklifi yapabileceklerini söyledi. Bacca için İspanyol menajerin sunacağı rakamların salı gününden önce Beşiktaş'a bir forvet kazandırabilir. Ancak 2 yıllık daha sözleşmesi olan Kolombiyalı oyuncunun hangi şartlarda ayrılabileceği soru işareti.

445 MAÇTA 199 GOL!
Kolombiyalı forvet, profesyonel kulüp kariyerinde 445 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 199 kez havalandıran Bacca, 82 de asist yaparak toplamda 281 gole direkt olarak katkı sağladı.

3 SEZONDA 12 MAÇ KAÇIRDI
Carlos Bacca, Villarreal formasıyla üç sezonda toplam 12 maç kaçırdı. Kolombiyalı oyuncu, üç farklı sezonda yaşadığı uyluk sakatlıları sebebiyle 12 karşılaşmada görev yapamadı.

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