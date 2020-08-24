24 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

N’Sakala göreve hazır

N’Sakala göreve hazır
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

'ın yeni transferlerinden N'Sakala idmanlardaki motivasyonu ile öne çıkıyor.

'ın yeni transferlerinden N'Sakala idmanlardaki motivasyonu ile öne çıkıyor. Siyah-beyazlı takımla ilk resmi maçına PAOK karşısında çıkacak olan 30 yaşındaki sol bek, maça iyi hazırlanmak için disiplinden taviz vermiyor. Kongolu futbolcuyu görenler "Tam bir profesyonel. Sanki uzun süredir Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi. Takımın yabancısı değil" yorumları yapıyorlar.

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