22 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Kayode atağı! Temasa geçildi

Süper Lig devinden Kayode atağı! Temasa geçildi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası forvet mevkisine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Kayode için kulübü ile temasa geçtiği belirtildi.

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlıların santrfor adayları listesine yeni bir isim daha eklendi. Kasımpaşa'dan Fode Koita, Alanyaspor'dan ayrılan ve Atletico Madrid'den Nikola Kalinic için girişimlerini sürdüren Beşiktaşlı yetkililer, 'in forvetlerinden Olarenwaju Kayode'yle de ilgilenmeye başladı. Siyah-beyazlılar için her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, son iddia Ukrayna'dan geldi. Geçen sezonu Gaziantep FK'da geçiren Kayode'nin bir süredir Göztepe ile görüşmelerini sürdürdüğü ancak son 2 gündür farklı bir Türk ekibinden aldığı teklifi değerlendirdiği iddia edildi.

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Olarenwaju Kayode'nin İstanbul'un 3 büyük takımından birisi olan Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisi nedeniyle Göztepe'ye cevap vermediği, Nijeryalı oyuncunun sürpriz bir transfer gerçekleştirebileceği ifade edildi. Shakhtar Donetsk'in, Manchester City'den aldığı 27 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gaziantep FK. formasıyla 29 mücadelede 10 gol atarken, 7 de asist yaptı ve toplamda 17 gole direkt olarak katkı sağladı. Siyah-beyazlıların, Ukrayna ekibinin yetkilileriyle önümüzdeki hafta içerisinde bir araya geleceği ve tecrübeli oyuncuyu 1 seneliğine kiralık olarak renklerine katmak için masaya oturacağı ifade edildi. (Fotomaç)

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