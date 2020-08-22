22 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta PAOK maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta PAOK maçı hazırlıkları sürüyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

25 Ağustos Salı günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. yönetiminde gerçekleşen antrenman 1.5 saat sürdü.

, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 25 Ağustos Salı günü Yunanistan'ın takımıyla deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun çalışması ve minik kale maç yaptı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla PAOK karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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