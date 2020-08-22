22 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi: İndirim alamadığımız yüzde 99 futbolcu var

Çebi'den veryansın: İndirime gitmiyorlar!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 22.08.2020

Beşiktaş'ta Başkan , Toplantısı’nda konuştu. Çebi, "Maliyetleri fazla olan futbolcularımız var. İndirim alamadığımız yüzde 99 futbolcu var. Suçlamıyoruz ama bilgilendiriyorum" dedi.

Beşiktaş'ın 2020 yılı 2. Olağan Toplantısı Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Toplantıya katılan başkan önemli açıklamalarda bulundu.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ;

"PAOK maçını alacağız. Çok fazla siyasi polemik var ama spor kardeşlik demektir. PAOK ile kardeşliğimizi, kartal amblemi olduğunu, beraber bazı şeyleri paylaştığımızı ifade eden mektubu göndereceğiz. Biz efendi gibi gider maçımızı oynarız, oradaki oyunlardan korkutularak üzerimize bir baskı kurulmak isteniyor."

"Biz Beşiktaş'ız, cesuruz. Biz 11 kişi gider görevimizi yaparız. Bize de bir şey olursa arkamızda daha çok var. Hallederler."

"Harcama limitimiz 30 milyon euro'lara indi. Ayrılan topçuların yerine yenilerini koyma şansımız yok. Bu oyuncular gitmediği sürece yeni isimleri nasıl kadromuza katarız bilmiyorum."

HARCAMA LİMİTİ İTİRAFI

Maliyetleri fazla olan futbolcularımız var. İndirim alamadığımız yüzde 99 futbolcu var. Suçlamıyoruz ama bilgilendiriyorum. Bize 'Bir daha böyle bir kontratı hayatımız boyunca bulamayız, biz buradayız' cevabını verdiler. Ne yapabiliriz bilemiyoruz. Bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz. İki yıl daha böyle devam edecek.

ALTYAPININ BAŞINA MEHMET EKŞİ GELİYOR

"Eski kaptanlarımızdan futbol adamı Mehmet Ekşi'yle el sıkıştım. Altyapıyı ona teslim ediyoruz. Sergen Hoca ile birlikte çalışacaklar. Gelecek günlerde altyapıyla ilgili projelerimizi açıklayacağız."

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