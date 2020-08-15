Beşiktaş için 'feda' dedi
Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro isteyen tecrübeli stoper Welinton, siyah-beyazlı kulüpte oynamak için Ahmet Nur Çebi yönetiminin kendisine sunduğu senelik 850 bin euro’yu kabul etti.
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın alınmasını ısrarla istediği Welinton'u istediği rakama ikna etmeyi başardı. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kısa süre önce yapılan görüşmede, "Devre arasında F.Bahçe beni istemiş, senelik de 1.5 milyon euro önermişti" diyerek Beşiktaş'ın yaptığı 650 bin euro'luk teklifi reddetmişti.
Ancak siyah-beyazlılar Welington konusunda çok fazla açılmadı. Brezilyalı oyuncuya 200 bin euro daha zam yaptı ve 850 bin euro'ya işi bitirdi. Welinton'un da çok daha fazla şansı kalmadığı için Beşiktaş'a 'evet' dediği ifade edildi.
Siyah-beyazlılar, aynı bölgede görev yapan Enzo Roco ve Isimat Mirin ile yollarını ayırmak için; hem oyuncular hem de menajerleriyle iki gündür görüşmelerini devam ettiriyor.
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