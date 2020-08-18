Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum!
Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam edecek olan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Son dakika transfer haberine göre; Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler arasında Davide Santon, Danny Welbeck ve Kalinic gibi isimler yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton'u kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
NIKOLA KALINIC
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde Nikola Kalinic yer alıyor. Futbolcunun ismi Fenerbahçe için de geçiyor.
FRANCO CERVI
Beşiktaş, Benfica forması giyen Arjantinli sol kanat oyuncusu Franco Cervi için Benfica ile görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın iligisi oyuncunun menajeri tarafından da doğrulandı.
DAVIDE SANTON
Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasıyla birlikte sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Roma'nın tıldız sağ beki Davide Santon ile ilgileniyor. Kulüp, futbolcu ve menajeriyle görüşmeler devam ediyor.
SAMAN GHODDOS
Fransa'da Ligue 2'ye düşürülen Amiens'in golcüsü Saman Ghoddos, Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.
DANNY WELBECK
Forvet transferi için çalışmalar devam ederken, Beşiktaş'ın ihtiyaçlarının farkında olan menajerler futbolcularını siyah beyazlı kulübe önermeye devam ediyor. Welbeck, menajeri aracılığı ile Beşiktaş'a önerilen isimler arasında yer alıyor.
GÖKHAN AKKAN
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Akkan gündemde. Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı.
PAPISS CISSE
Beşiktaş, bu hafta forvet transferini noktalamak istiyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Cisse ile iki hafta önce ilk teması sağlayarak, 2 yıllık sözleşme teklif eden siyah-beyazlılar, bu futbolcunun transferini hafta içinde bitirmek istiyor.
GÖKHAN TÖRE
Gökhan Töre'nin ismi sık sık Beşiktaş ile anılıyordu. Btc Türk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Adil Gevrek, "Gökhan Töre Beşiktaş'a gitmek istiyor ancak şu ana kadar resmi teklif gelmedi. Gitmek isterse yardımcı oluruz" ifadelerini kullandı.
LOIC REMY
İsmi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Loıc Remy'e Beşiktaş da talip oldu. Fransız ekibi Lille'de 7 gollük bir performans gösteren 33 yaşındaki Fransız futbolcu Loic Remy için teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı.
PAPISS CISSE
Kartal, Alanya'dan üçüncü transferini yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Papiss Demba Cisse transferi için görüşmelere hız verdi. Alanya ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibi ile yeni kontrat imzalamadı.
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