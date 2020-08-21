21 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Modeste tedaviye

Modeste tedaviye
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

ile adı anılan Anthony Modeste'nin diz sakatlığının yeniden nüksetme riski olduğu açıklandı.

ile adı anılan Anthony Modeste'nin diz sakatlığının yeniden nüksetme riski olduğu açıklandı. Fransız L'Equipe ve Alman Kicker, FC Köln'ün Donaueschingen'deki antrenmanlarına katılmak yerine Afrikalı oyuncu tedavi görmesi için Münih'e gönderildiğini yazdı. Dizinden yeniden sakatlanma riski bulunan 32 yaşındaki oyuncunun riske edilmemesi kararı alındı.
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