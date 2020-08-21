Modeste tedaviye

Beşiktaş ile adı anılan Anthony Modeste'nin diz sakatlığının yeniden nüksetme riski olduğu açıklandı.

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ile adı anılan Anthony Modeste'nin diz sakatlığının yeniden nüksetme riski olduğu açıklandı. Fransız L'Equipe ve Alman Kicker, FC Köln'ün Donaueschingen'deki antrenmanlarına katılmak yerine Afrikalı oyuncu tedavi görmesi için Münih'e gönderildiğini yazdı. Dizinden yeniden sakatlanma riski bulunan 32 yaşındaki oyuncunun riske edilmemesi kararı alındı.