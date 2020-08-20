20 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Munir için teklif

Munir için teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Loris Karius'un yerine 1 numara mevkiine Malaga'dan Munir'i düşünen Beşiktaş'ta ilk temaslar kuruldu. Fas asıllı İspanyol pasaportlu 1.90'lık kaleci için Malaga'ya 1 milyon euro bonservis bedeli teklif edildi.

Loris Karius'un yerine 1 numara mevkiine Malaga'dan Munir'i düşünen Beşiktaş'ta ilk temaslar kuruldu. Fas asıllı İspanyol pasaportlu 1.90'lık kaleci için Malaga'ya 1 milyon euro bonservis bedeli teklif edildi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda 500 bin euro'luk da bonus önerildi. Geçen sezon 18 maçta gol yemeyerek dikkat çekici bir performans gösteren Munir'in transferi için Malaga'nın nasıl bir cevap vereceği bekleniyor.
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