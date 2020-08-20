Munir için teklif

Loris Karius'un yerine 1 numara mevkiine Malaga'dan Munir'i düşünen Beşiktaş'ta ilk temaslar kuruldu. Fas asıllı İspanyol pasaportlu 1.90'lık kaleci için Malaga'ya 1 milyon euro bonservis bedeli teklif edildi.

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LorisKarius'un yerine 1 numara mevkiine Malaga'dan Munir'i düşünen Beşiktaş'ta ilk temaslar kuruldu. Fas asıllı İspanyol pasaportlu 1.90'lık kaleci için Malaga'ya 1 milyon euro bonservis bedeli teklif edildi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda 500 bin euro'luk da bonus önerildi. Geçen sezon 18 maçta gol yemeyerek dikkat çekici bir performans gösteren Munir'in transferi için Malaga'nın nasıl bir cevap vereceği bekleniyor.